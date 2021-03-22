С Байконура запустят "Союз-2.1а" с 38 космическими аппаратами из 18 стран

Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в понедельник с космодрома Байконур и выведет на орбиту 38 спутников из 18 стран, в качестве основной нагрузки - южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) CAS500-1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" будет запущен с пусковой установки №6 площадки №31 ("Восток) в 09:07. Через 528 секунд после старта разгонный блок "Фрегат" с 38 космическими аппаратами на борту отделится от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" на суборбитальной траектории. Разгонный блок выполнит программу вывода всех космических аппаратов на солнечно-синхронные орбиты.

Отделение южнокорейского космического аппарата CAS500-1 на первой целевой орбите планируется в 10:10, через 1 час 3 минуты после старта. На втором этапе с 11:35 до 11:37 запланировано отделение первой партии спутников попутной полезной нагрузки. На третьем этапе с 13:13 мск до 13:43 мск ожидается отделение второй партии на третьей целевой орбите.