ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования

В мире 1 мая 2021 01:01 (UTC+04:00)
ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса.

Об этом сообщается в пятницу на сайте организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования вакцину Moderna, что делает ее пятой вакциной, получившей экстренное одобрение организации", - говорится в сообщении.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Вокалист Гасым Халилов перенес в Турции тяжелую операцию, которую скрывал от всех
Вокалист Гасым Халилов перенес в Турции тяжелую операцию, которую скрывал от всех
Агида Манизаде избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния
Агида Манизаде избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния
Исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Сардар Авезоглу скончался от коронавируса (ВИДЕО)
Исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Сардар Авезоглу скончался от коронавируса (ВИДЕО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
"Лейпциг" стал первым финалистом Кубка Германии по футболу Спорт 01:30
ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования В мире 01:01
США вводят ограничения на въезд для прибывающих из Индии с 4 мая США 00:33
Румыния и Азербайджан имеют большой потенциал для развития торговых отношений – МИД Экономика 00:01
В Таджикистане опровергли информации о захвате погранзаставы Таджикистан 30 апреля 23:56
Премьер Кыргызстана провел закрытое совещание в Оше и вылетел в Бишкек Кыргызстан 30 апреля 23:46
Скончался министр молодежи и спорта Азербайджана Общество 30 апреля 23:31
Вертолет Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе В мире 30 апреля 23:15
Пашинян не смог вылететь из Казани из-за неисправности самолета Армения 30 апреля 22:44
Исчезновение ледников Западной Антарктики может повысить уровень моря на 4,2 метра В мире 30 апреля 22:30
Иран представил свой первый спрей для борьбы с коронавирусом Иран 30 апреля 22:03
Заявление Байдена по 1915 году не имеет юридических последствий - Госдеп США Турция 30 апреля 21:56
В Азербайджане за использование безналичных способов оплаты предусмотрены льготы – ГНС Бизнес 30 апреля 21:54
Десятки человек погибли из-за мощного взрыва в Афганистане Другие страны 30 апреля 21:35
В Азербайджане за последнюю неделю апреля подешевело золото (ОБЗОР) Финансы 30 апреля 21:29
Украина и Грузия заинтересованы в скорейшей реализации проекта «Броды – Адамова застава» Энергетика 30 апреля 21:27
В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 30 апреля 21:11
Азербайджанская гимнастка Селджан Магсудова вышла в полуфинал чемпионата Европы Общество 30 апреля 21:10
Манат за последнюю неделю апреля подешевел к евро и лире (ОБЗОР) Финансы 30 апреля 20:56
Развитие ВИЭ в Азербайджане позволит вырабатывать свыше 62 млрд кВт·ч электроэнергии в год Энергетика 30 апреля 20:37
В Баку демонтируется незаконная надстройка над историческим зданием (ФОТО) Общество 30 апреля 20:13
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией от ВПК Турции (ФОТО) Политика 30 апреля 20:02
В этом году ожидается 100-тысячный рост числа абонентов «Азеригаз» Общество 30 апреля 19:56
Назван объем импорта различных фруктов в Туркменистан из ЕАЭС Бизнес 30 апреля 19:47
1 мая пройдет заседание по делимитации и демаркации госграниц между Кыргызстаном и Таджикистаном Кыргызстан 30 апреля 19:37
Украина рассчитывает на сотрудничество с Грузией в реализации масштабных энергетических проектов Энергетика 30 апреля 19:34
Обнародованы объемы поставки нефти компанией SOCAR в Индонезию Энергетика 30 апреля 19:20
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 30 апреля 19:03
Доходы мировых компаний от онлайн-продаж в сегменте B2B превысили $21 трлн Экономика 30 апреля 19:03
В Азербайджане выявлено 1196 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2162 человек Общество 30 апреля 18:55
ГААДА отремонтирует дороги трех поселков Хазарского района Баку (ФОТО) Экономика 30 апреля 18:54
На территории Кыргызстана больше нет военной техники и военных таджикской стороны Кыргызстан 30 апреля 18:53
Звезды художественной гимнастики вновь выступят в Баку (ВИДЕО) Общество 30 апреля 18:49
Азербайджан и Россия реализуют План действий по развитию ключевых направлений сотрудничества Бизнес 30 апреля 18:42
Назван объем экспорта молочной продукции из стран ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 30 апреля 18:37
В Азербайджане государство профинансирует проекты 15 субъектов МСБ (ФОТО) Экономика 30 апреля 18:33
Избившие автора публикации о шехиде Худаяре Юсифзаде не арестованы – МВД Азербайджана Азербайджан 30 апреля 18:20
Известные исполнители провели концерт между США и Азербайджаном в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО) Культура 30 апреля 18:16
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 407 человек Общество 30 апреля 18:15
На автобусные полосы в Баку смогут заезжать и такси Общество 30 апреля 18:13
Тюркский совет призывает Кыргызстан и Таджикистан предпринять меры для стабилизации ситуации Центральная Азия 30 апреля 18:09
Семь красавиц Азербайджана покорили жителей Измира (ФОТО) Культура 30 апреля 18:04
В 2020 г. доходы компаний мира от продаж e-commerce достигли $26,7 трлн Экономика 30 апреля 17:53
В Азербайджане запущен проект для развития женского предпринимательства Экономика 30 апреля 17:39
В Баку завтра ожидается до 20 градусов тепла Общество 30 апреля 17:37
SOCAR Polymer представила две новые марки блок-сополимера полипропилена Энергетика 30 апреля 17:33
В 2020 году в мире было реализовано более 25 млн электромобилей Экономика 30 апреля 17:27
Парламент Азербайджана проведет очередное заседание 4 мая Политика 30 апреля 17:27
Должностные лица упраздненного Комитета по вопросам имущества Азербайджана привлечены к следствию Общество 30 апреля 17:20
Турция хочет организовать производство продукции оборонной промышленности вместе с Азербайджаном – глава комитета Политика 30 апреля 17:18
В отдельные дни мая в Баку будет до 32 градусов тепла Общество 30 апреля 17:14
Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле достигло 45 Израиль 30 апреля 17:11
Глава ЦБ Азербайджана заявил о росте ненефтегазового сектора в I квартале Финансы 30 апреля 17:09
BioNTech и Pfizer запросили разрешение на применение в ЕС их вакцины для лиц 12-15 лет Европа 30 апреля 17:08
Армения не предприняла шагов для поиска убитых азербайджанцев на территориях, которые оставались под ее оккупацией 30 лет – МИД Азербайджана Политика 30 апреля 17:07
Туркменистан импортировал большой объем масел из ЕАЭС Бизнес 30 апреля 17:04
Президенты Кыргызстана и Таджикистана обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе Кыргызстан 30 апреля 17:03
Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились о дальнейших совместных действиях по урегулированию ситуации Кыргызстан 30 апреля 17:01
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился Израиль 30 апреля 16:57
В Баку завтра ожидается дождь Общество 30 апреля 16:56
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Израиля Политика 30 апреля 16:55
Действующий председатель ОБСЕ призывает к деэскалации на кыргызско-таджикской границе Центральная Азия 30 апреля 16:53
Ни одна погранзастава Кыргызстана не была захвачена – Погранслужба Кыргызстан 30 апреля 16:47
В минобороны Азербайджана состоялось обсуждение совершенствования единой коммуникационной стратегии (ФОТО) Азербайджан 30 апреля 16:47
Азербайджан и Индонезия подписали Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству Энергетика 30 апреля 16:45
Увеличился объем реализованных в торговой сети Баку продуктов питания Бизнес 30 апреля 16:39
В Бишкек доставили еще 24 пострадавших из Баткена – Минздрав Кыргызстана Кыргызстан 30 апреля 16:37
Тарана Махмудова: Женщина безумно влюбленная в джаз (ВИДЕО) Интервью 30 апреля 16:37
Увеличилось число посетивших Турцию граждан Азербайджана Турция 30 апреля 16:35
SOCAR обеспечивает АЗС в Грузии солнечной энергией (ФОТО) Энергетика 30 апреля 16:26
Azerbajan Microsoft Days: Цифровое ускорение в текущей финансовой среде ИКТ 30 апреля 16:24
Число погибших на границе Кыргызстана и Таджикистана увеличилось до 31 Кыргызстан 30 апреля 16:24
Продлен срок конкурса "Карабах – это Азербайджан!" Союза кинематографистов Азербайджанской Республики Культура 30 апреля 16:22
Продолжается переговорный процесс с целью стабилизации ситуации в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана Таджикистан 30 апреля 16:18
Гендиректор ПО «Азеригаз» о газификации освобожденных территорий Азербайджана Азербайджан 30 апреля 16:17
Отдельной административно-территориальной единицы «Нагорный Карабах» больше нет – Турал Гянджалиев Политика 30 апреля 16:13
Определены победители конкурса "Великое возвращение" - питчинг в Госфильмофонде Азербайджана Культура 30 апреля 16:03
В Азербайджане проведены очередные выпускные экзамены Общество 30 апреля 16:01
FIFA 21 в Азербайджане – победитель будет наблюдать за тренировками "Нефтчи" Спорт 30 апреля 15:59
В Азербайджане начата работа по обновлению «Красной книги» – замминистра (Эксклюзив) Общество 30 апреля 15:57
ООН готовы оказать техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану - Спецпредставитель Кыргызстан 30 апреля 15:56
Важно знать, где именно на освобожденных землях Азербайджана установлены мины – литовский министр Политика 30 апреля 15:43
Эльман Рустамов огласил целевые направления монетарной политики в Азербайджане Финансы 30 апреля 15:38
Президент РФ обсудит с членами Совбеза ситуацию в Каспийском регионе Россия 30 апреля 15:37
Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС Европа 30 апреля 15:28
В процессе вакцинации в Азербайджане будет использоваться новая вакцина Общество 30 апреля 15:23
Мы готовы к любому сотрудничеству, которое предлагает Азербайджан – глава МИД Литвы Политика 30 апреля 15:18
Путин надеется, что иранская ядерная сделка будет восстановлена в прежних рамках Ядерная программа 30 апреля 15:16
Путин готов стать посредником в решении конфликта Кыргызстана и Таджикистана Россия 30 апреля 15:13
Доля онлайн-образования в Азербайджане в 2020 г. превысила мировые показатели Экономика 30 апреля 15:10
ЕС приветствовал договоренности о прекращении огня между Кыргызстаном и Таджикистаном Кыргызстан 30 апреля 15:04
В Армении крайне много призывов на почве нетерпимости и ненависти - глава МИД Азербайджана Политика 30 апреля 15:02
Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи Политика 30 апреля 14:42
Fitch Ratings повысило рейтинги Международного Банка Азербайджана Экономика 30 апреля 14:32
В Баку открывается новый автобусный маршрут Общество 30 апреля 14:23
В счете текущих операций Азербайджана к концу 2021 г. ожидается профицит Финансы 30 апреля 14:16
Утвержден договор, подписанный от имени правительства Азербайджана для строительства ветряной электростанции Политика 30 апреля 14:11
Узбекско-китайское СП объявило тендер на строительство склада Тендеры 30 апреля 13:59
Азербайджан готов к сотрудничеству на основе принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ – глава МИД Политика 30 апреля 13:55
Армения и сегодня продолжает военные преступления против Азербайджана – МИД Политика 30 апреля 13:53
Все новости