В мире за сутки выявили более 644 тыс. заразившихся коронавирусом

В мире 4 мая 2021 23:37 (UTC+04:00)
В мире за сутки выявили более 644 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 153,18 млн, увеличившись за сутки более чем на 644 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 10,5 тыс., превысив 3,2 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:20 (GMT+4) 4 мая в ВОЗ поступили сведения о 153 187 889 инфицированных и 3 209 109 умерших. Число заразившихся увеличилось на 644 685, летальных исходов - на 10 501.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 58% случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии (375 449), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (123 416), на третьем - Европа (83 528).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 083 656. Далее следуют Индия (20 282 833), Бразилия (14 754 910), Франция (5 567 300), Турция (4 900 121), Россия (4 839 514), Великобритания (4 421 854), Италия (4 050 708), Испания (3 514 942), Германия (3 433 516), Аргентина (3 005 259) и Колумбия (2 893 655). Случаев смерти больше всего в США - 571 740, вторую строчку занимает Бразилия (407 639), третью - Индия (222 408). Далее следуют Мексика (217 233), Великобритания (127 539), Италия (121 433), Россия (111 535), Франция (104 386), Германия (83 591), Испания (78 080), Колумбия (74 700) и Иран (72 875).

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