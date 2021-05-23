СБ ООН призвал стороны палестино-израильского конфликта соблюдать режим прекращения огня

Совет Безопасности ООН в субботу призвал стороны палестино-израильского конфликта соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении Совбеза ООН, опубликованном на странице постоянного представительства Великобритании при международной организации в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Члены Совета Безопасности ООН приветствовали объявление о прекращении огня, которое началось 21 мая, и признают роль Египта, других стран региона, ООН, ближневосточного "квартета" и других международных игроков в этом вопросе. Совбез призвал к полному соблюдению режима прекращения огня", - говорится в заявлении.

Члены Совбеза также подчеркнули важность "достижения всеобъемлющего мира, основанного на представлении о регионе, где два демократических государства, Израиль и Палестина, мирно живут рядом, имея безопасные и признанные границы".

Кроме того, в СБ ООН отметили необходимость оказания срочной гуманитарной помощи населению Палестины.