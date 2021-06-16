Генсек НАТО призвал к контролю за новыми видами оружия, включая гиперзвуковое и автономное

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призывает Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами. Он подтвердил это на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей (Defense Writers Group), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что возможно добиться прогресса в сфере контроля над вооружениями. Мы приветствуем решение США и России продлить Новый ДСНВ. Но это только первый шаг. Конечно, есть необходимость предпринять подлинные усилия, чтобы заняться всеми иными аспектами контроля над вооружениями и другими измерениями контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг.