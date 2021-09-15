Генсек ООН призвал прекратить конфликты и сосредоточиться на борьбе с коронавирусом

Мировое сообщество должно объединиться перед лицом новых вызовов, важно вместе сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, открывая 76-ю сессию Генассамблеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы встречаемся во время большого вызова и разделения, конфликта и изменения климата, усугубления бедности и неравенства, - сказал Гутерреш. - Пандемия продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему. Эти вызовы усугубляются расколом, угрожающим нашему миру, разделением между богатыми и бедными".

По его словам, если одни воспринимают питание, водоснабжение и медицинское обслуживание как само собой разумеющееся, то для других это остается мечтой. Кроме того, генсек ООН отметил неравенство в обеспечении доступа к вакцинам от коронавируса.

"Эти вызовы порождены не природой, а человеком. Экономическими системами, которые нацелены против бедных и самых уязвимых", - сказал глава организации. "Но эти вызовы и расколы можно изменить, если мы объединимся. Если мы объединимся вокруг нашей работы, соберемся вокруг духа мультилатерализма, то сможем это реализовать", - заявил он.

Гутерреш призвал активизировать усилия по вакцинации от коронавируса, реагированию на изменение климата.

"Войнам против друг друга необходимо положить конец. Время сосредоточиться на борьбе с общим врагом человечества - пандемией", - подчеркнул генсек ООН.