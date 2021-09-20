Число заражений COVID-19 в мире превысило 229 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVİD-19 в мире превысило 219 млн., передает Trend.

Сообщается, что с начала пандемии зафиксировано 229 260 656 случая заражения коронавирусом и 4 704 929 смерти от последствий данного вируса. Число заразившихся увеличилось за сутки на 57 362, летальных исходов - на 1 129.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 42 900 906. Далее следуют Индия (33 477 819), Бразилия (21 239 783), Великобритания (7 429 746), Россия (7 274 928), Франция (6 955 333), Иран (5 424 835), Аргентина (5 239 232), Колумбия (4 941 064), Испания (4 929 546) и Италия (4 636 111).