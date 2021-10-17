Отец смертельно больного мальчика из Китая самостоятельно создал для него лекарство
Отец мальчика из Китая, который страдает от смертельной болезни Менкеса, самостоятельно создал для него лекарство, сообщает газета South China Morning Post.
Болезнь Менкеса — это смертельное заболевание, которое вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос. Из-за этого болезнь Менкеса называют также «болезнь курчавых волос». Эти патологии вызываются нарушением клеточного транспортирования меди в организме человека — дети с такой болезнью не живут дольше нескольких лет.
Мужчина по имени Сюй Вэй, после того, как узнал о болезни Менкеса у своего сына, самостоятельно смог синтезировать экспериментальное лекарство — аминокислоту гистидин меди. О лекарстве Сюй узнал, читая американские научно-исследовательские журналы через интернет-переводчик.
Имея только среднее образование, Сюй записался на общедоступные университетские курсы, которые позволили ему научиться производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества. Из-за высокой сложности и дороговизны промышленного производства созданного им лекарства, Сюй решил создать лекарство у себя дома.
Испытав получившийся препарат сначала на крысах, потом на себе, Сюй Вей ввел его сыну. Обследование в больнице выявило, что лекарство помогло мальчику. Создание лекарства, созданное Сюем, стоило около $62 000 и помогло его сыну частично — он остался жив, но не может переворачиваться или говорить.