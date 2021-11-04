СБ ООН призвал привлечь к ответственности организаторов теракта у больницы в Кабуле

Совет Безопасности ООН осудил теракт, совершенный у больницы в Кабуле 2 ноября, и призвал привлечь к ответственности его организаторов. В распространенном заявлении содержится "решительное осуждение" нападения и указывается, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет Безопасности подчеркнул необходимость привлечения к ответственности нападавших, организаторов и спонсоров этого теракта. Члены Совета Безопасности призвали все страны в рамках их обязательств, связанных с международным правом и резолюциями Совета Безопасности, активно сотрудничать со всеми соответствующими структурами", - отмечается в тексте.

Во вторник возле здания больницы, расположенной в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные диппредставительства, произошла серия взрывов. Медицинское учреждение, принадлежащее Минобороны Афганистана, рассчитано на 400 мест и является одним из крупнейших в стране. Погибли не менее 25 человек, около 40 получили ранения.