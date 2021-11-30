Глава BioNTech заявил, что ее вакцина от COVID-19, вероятно, эффективна от омикрон-штамма

Вакцина Comirnaty, разработанная германской компанией BioNTech совместно с американским партнером Pfizer, скорее всего, эффективна против нового омикрон-штамма-коронавируса. Об этом заявил во вторник агентству Reuters генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шахин пояснил, что разработанная консорциумом вакцина, вероятно, обеспечит надежную защиту от любого тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом. Вместе с тем он добавил, что в течение следующих двух недель будут проводиться лабораторные тесты для анализа крови людей, получивших две или три дозы вакцины Comirnaty, чтобы выяснить, насколько обнаруженные в крови антитела подавляют новый штамм коронавируса. "Мы считаем, что, скорее всего, у людей будет существенная защита от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом", - отметил Шахин. При этом тяжелым он назвал такое протекание болезни, которое требует госпитализации или интенсивной терапии.

Вместе с тем глава фирмы из Майнца подчеркнул, что лабораторные тесты могут показать некоторую потерю иммунной защиты после прививки при легком или умеренном течении заболевания, вызванного омикрон-штаммом, однако степень этой потери довольно трудно предсказать. В настоящее время BioNTech наравне с изучением выявленного в ЮАР нового омикрон-штамма коронавируса работает над адаптацией вакцины к новым мутациям, которая в будущем сможет быть использована в случае необходимости.