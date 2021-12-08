Ученые назвали болезни, повышающие в пять раз риск смерти от COVID-19

Британские ученые из Университета Манчестера выяснили, что люди с такими психотическими расстройствами, как шизофрения, в пять раз чаще умирают от коронавируса и в три раза чаще подвергаются госпитализации в медучреждения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Molecular Psychiatry.

Так, у людей с психотическими расстройствами вероятность смерти от коронавируса в 4,84 раза выше, чем у граждан без тяжелых психических заболеваний. Вероятность смерти от инфекции была в 3,76 раза выше у людей с биполярным расстройством, в 1,99 раза выше – у граждан с серьезным депрессивным расстройством.

Кроме того, исследователи обнаружили, что среди заболевших коронавирусом у лиц с психотическими или биполярными расстройствами были самые высокие показатели инфицирования, приводящие к госпитализации, – 35,8 и 37,3 процента соответственно, по сравнению с 16,6 процента людей без тяжелых психических заболеваний.

При этом из граждан с коронавирусом, которых госпитализировали, более половины людей с психотическими расстройствами – 52,6 процента – не выжили по сравнению с 37,5 процента среди тех, у кого не было тяжелых психических заболеваний.

Помимо этого, выяснилось, что у граждан с психическими заболеваниями чаще возникают проблемы и с физическим здоровьем.

Ученые проводили соответствующее исследование на основе данных Биобанка Великобритании – крупнейшего хранилища генетической и медицинской информации со сведениями об около 500 тыс. добровольцев. Специалисты с 31 января 2020 года по 28 февраля 2021 года сравнивали частоту заражений коронавирусом и исходы болезни у людей с психическими расстройствами и без.