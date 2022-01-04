Гутерриш приветствует совместное заявление держав о предотвращении ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, распространенном в понедельник пресс-службой всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь приветствует совместное заявление ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений, - отметил Дюжаррик. - Генеральный секретарь ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия в части, относящейся к ядерному разоружению".