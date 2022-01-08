Китайские ученые обнаружили воду в образцах лунного грунта

Ученые КНР обнаружили воду в образцах лунного грунта, доставленного на Землю в декабре 2020 года в аппаратом "Чанъэ-5". Результаты исследования, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликованы в журнале Science Advances.

Как указывается в материале, по оценкам ученых, в образцах содержится 120 миллионных долей (ppm) воды. Также отмечается, что вода появилась в лунном грунте по большей части благодаря солнечному ветру.

24 ноября 2020 года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5", которая отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5". 17 декабря того же года возвращаемая капсула "Чанъэ-5" успешно приземлилась на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере страны, аппарат доставил на Землю 1731 грамм образцов лунной породы.

Китай стал первым за последние 44 года государством, осуществившим миссию по транспортировке геологической породы с поверхности Луны.