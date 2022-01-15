Механизм COVAX помог доставить 1 млрд доз вакцин от ковида

Первый миллиард доз вакцин от COVID-19 был доставлен в страны по всему миру через механизм COVAX. Об этом в субботу сообщил в Twitter Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который является одним из создателей механизма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"COVAX доставил первый миллиард доз вакцин от COVID-19 в 144 страны и территории по всему миру", - говорится в сообщении.

Инициатива COVAX была запущена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации в апреле 2020 года в целях обеспечения доступа к вакцинам от COVID-19 для развивающихся стран. К июлю 2020 года к ней присоединилось свыше 160 государств, объединивших свои ресурсы для максимально быстрой закупки и распределения вакцин по странам третьего мира.