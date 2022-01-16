Диетологи назвали неожиданное свойство чернослива
Американские диетологи обнаружили неожиданное свойство чернослива, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition Bulletin, они заявили, что он снижает тягу к сладкому.
По словам экспертов, люди, которые в ходе исследования ели чернослив, слабее чувствовали голод и употребляли меньше калорий. Этот продукт специалисты назвали одним из лучших для перекуса. Так, диетолог Лорен Манакер отметила, что чернослив может заменить сладкоежкам вредные десерты. Она добавила, что этот сухофрукт насыщен натуральными антиоксидантами, витаминами и минералами и клетчаткой. В каждом содержится примерно 3,5 грамма природных сахаров и 0,5 грамма клетчатки.
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