В работе TikTok произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети TikTok наблюдаются в субботу в США. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, 52% сообщивших о сбоях американских пользователей отмечают неполадки в работе приложения, еще 26% испытывают проблемы при подключении к серверу, а 22% отмечают неполадки в работе сайта.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане в рамках "Марафона занятости" трудоустроены более 1 550 членов семей шехидов и участников войны
В Азербайджане совершенствуется законодательство для предотвращения случаев отравления угарным газом
ВС Казахстана выполняют задачи по обеспечению правопорядка в регионах с «красным» уровнем террористической опасности
Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств митингов в Казахстане
Впервые в Азербайджане! Творческий тандем Беларуси и России представит грандиозную премьеру спектакля "Княжна Мэри" (ВИДЕО)
Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?
Климатическая политика Узбекистана: реализация мер по предотвращению изменения климата и адаптации в наиболее уязвимых секторах экономики
Азербайджан и Иран договорились продолжить строительство гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» (ФОТО)
Кяльбаджар среди освобожденных территорий Азербайджана наиболее подходит для зимнего туризма - Агентство