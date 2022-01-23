Безос пустил три миллиарда долларов на поиски бессмертия
Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос инвестировал три миллиарда долларов в стартап Alto Labs, который займется поисками бессмертия, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Проект выглядит весьма солидно – в число его участников входит лауреат Нобелевской премии по медицине Шинья Яманака и Дженнифер Дудна, которая получила Нобелевскую премию за инструмент редактирования генов, сообщает The Conservation.
Ученые планируют наладить процесс репрограммирования клеток, то есть их возврата в состояние стволовых.
При этом журналисты сомневаются в том, что ученым удастся раскрыть секрет бессмертия. Однако они уверены, что команда исследователей совершит выдающиеся открытия.
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