Премьер Австралии пообещал выделить $700 млн на спасение Большого Барьерного рифа

Правительство Австралии выделит дополнительно 1 млрд австралийских долларов ($703 млн) на защиту Большого Барьерного рифа, заявил в пятницу премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем здоровье рифа и экономическое будущее туроператоров, поставщиков услуг сферы гостеприимства и сообщества Квинсленда, находящихся в центре экономики рифа", - приводит агентство слова премьера. Моррисон также отметил, что выделенные средства в течение следующих девяти лет пополнят существующий пакет стоимостью 2 млрд австралийских долларов, предназначенный для защиты рифа от экологических угроз на ближайшие 30 лет.

В июле прошлого года ЮНЕСКО решила не включать Большой Барьерный риф в список объектов, находящихся в опасности.