Орбита МКС будет скорректирована

Высоту МКС орбиты в воскресенье увеличат на 400 метров для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-21", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Планируется, что двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" включатся в 12:30. Они проработают 109,4 секунды, в результате средняя высота орбиты станции увеличится на 400 метров - до 417,6 км.

"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции намечается 6 февраля с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" (18 марта) и посадкой "Союза МС-19" (30 марта)", - сообщал Роскосмос.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.

В основной экипаж "Союза МС-21" входят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Их дублерами выступают Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

За всё время полета МКС осуществлены 314 коррекций высоты её орбиты, в том числе 165 - с помощью двигателей грузовых кораблей "Прогресс".