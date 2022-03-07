Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился

Третий раунд переговоров в Беловежской пуще между Россией и Украиной завершился. Об этом сообщило в понедельник посольство РФ в Минске в своем Telegram-канале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Третий раунд российско-украинских переговоров в Беларуси завершился", - написало диппредставительство.

Переговоры продлились около трех часов.