Apple выступила против загрузки приложений на iPhone в обход App Store

Apple раскритиковала законопроект, который разрешает устанавливать на iPhone приложения из сторонних источников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает издание Appleinsider.

В конце мая сенатор США Эми Клобушар представила новую версию «Американского закона о выборе и инновациях», который разрешает устанавливать на смартфоны приложения из сторонних источников. Ожидается, что, согласно закону, Apple будет обязана открыть свою платформу для загрузки контента всем желающим создателям приложений. Компания прокоменнтировала законопроект, выступив против введения подобной меры.

По словам представителей Apple, практика загрузки приложений в обход App Store «дала бы возможность злоумышленникам, желающим атаковать пользователей, в том числе детей, сделать это с помощью вредоносных программ и мошеннических действий». Также в корпорации заявили, что свободная загрузка программ на iPhone и другие девайсы позволит недобросовестным разработчикам бесконтрольно отслеживать действия пользователей.

«Мы считаем, что предлагаемые средства правовой защиты далеко не обеспечивают защиту, в которой нуждаются потребители, и призываем законодателей внести дальнейшие изменения, чтобы избежать этих непредвиденных последствий», — подчеркнули в Apple.