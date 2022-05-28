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В Мехико упал воздушный шар с иностранными туристами

В мире Материалы 28 мая 2022 02:30
В Мехико упал воздушный шар с иностранными туристами

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Воздушный шар с туристами из Перу и США упал в пятницу в районе населенного пункта Акольман в штате Мехико. Пострадали по меньшей мере шесть человек, находившихся на борту летательного аппарата, сообщило муниципальное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трое граждан США и трое перуанцев были доставлены в районную больницу Ахапуско, двое из них получили тяжелые травмы", - цитирует на своем сайте газета Milenio заявление властей.

Инцидент произошел в ходе экскурсии над районом, где расположены всемирно известные пирамиды Теотиуакана.

Сведений о возможных причинах случившегося пока обнародовано не было.

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