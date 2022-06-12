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Талибы сообщили об уничтожении восьми боевиков ИГ в провинции Тахар

В мире Материалы 12 июня 2022 13:30
Талибы сообщили об уничтожении восьми боевиков ИГ в провинции Тахар

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Восемь боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) были ликвидированы силами движения "Талибан" в провинции Тахар, расположенной на северо-востоке Афганистана.

Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Силами талибов были уничтожены восемь сторонников ИГ в ходе специальной операции, проведенной близ административного центра провинции города Талукан", - указал Муджахид, слова которого привело афганское агентство The Khaama Press. Он добавил, что целью рейда талибов, проведенного минувшим вечером, был тренировочный лагерь боевиков ИГ в Тахаре. В результате упомянутой спецоперации, по утверждению Муджахида, был обезврежен и один из главарей местной ячейки экстремистов Юнис Узбекистани.

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