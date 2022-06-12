НАТО не считает саммит в Мадриде дедлайном для приема Финляндии и Швеции

НАТО не рассматривает саммит в Мадриде 28-30 июня как крайний срок для приема Финляндии и Швеции, который затянулся из-за возражений Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Хельсиники с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии", - сказал Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов, сможет ли НАТО снять возражения Турции против приема этих двух стран к моменту его проведения.

"Турция выразила определенные озабоченности. Мы сели за стол переговоров и ведем контакты с Турцией, Финляндией и Швецией, чтобы снять эти озабоченности. Турция - это очень важная страна альянса, которая имеет ключевое значение для борьбы с терроризмом, с такими организациями, как "Исламское государство" (запрещено в России - прим. ТАСС). Турция также приняла более других беженцев из Сирии и имеет свои законные озабоченности в сфере борьбы с терроризмом", - отметил генсек.