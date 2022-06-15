Маск заявил, что Starship будет готова к первому запуску в июле

Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск считает, что сверхтяжёлая ракета-носитель Starship будет готова к первому орбитальному полёту в июле этого года, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Starship будет готов к полёту в следующем месяце. Вчера вечером я участвовал в оценке прогресса в "Хай бэй" и "Мега бэй" (сооружения SpaceX для строительства аэрокосмической техники - ИФ)", - сообщил Маск в соцсетях.

Ранее SpaceX планировала осуществить первый орбитальный запуск ракеты прошлым летом, однако задержки в создании ракеты и прохождение процедур для лицензирования регулятором космодрома Boca Chica, с которого будет запущена Starship, привели к переносу сроков.