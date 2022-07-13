МВФ ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 и 2023 годы

Международный валютный фонд (МВФ), основываясь на слабых данных по потребительским расходам в мае, предупредил, что избежать рецессии в Соединенных Штатах будет "все сложнее", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В опубликованном накануне докладе МВФ снизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 2,3% с 2,9%, который приводился в конце июня, а прогноз роста реального ВВП на 2023 год - до 1,0% с 1,7%.

В заявлении исполнительных директоров МВФ отмечается, что всплеск инфляции "создает системные риски как для Соединенных Штатов, так и для мировой экономики".

"Приоритетом политики теперь должно быть быстрое замедление роста заработной платы и цен, не ускоряя процессы, которые ведут к рецессии. Но это будет непростая задача", - предупредил МВФ.