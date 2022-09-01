Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов четырех судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов четырех судов, которые вывезут в общей сложности 125 380 т продовольствия. Соответствующее сообщение СКЦ распространил в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сухогруз Eneida выйдет из Черноморска и доставит в Турцию 35 470 т пшеницы и 8 560 т кукурузы. Из порта Южный выйдет судно Massa J с 28,5 тыс. т пшеницы. Сухогрузы Helga и Daytona Dynamic вывезут из Одессы в Турцию 27 тыс. т кукурузы и 25 850 т кукурузы, соответственно.

Выход судов запланирован на четверг. Кроме того, в четверг из Черноморска в Турцию отправятся сухогрузы Afanasiy Matyushenko с 3 тыс. т пшеницы и Hazar S с 5,5 тыс. т кукурузы, выход которых был запланирован на вторник и среду, но был отложен. В среду специалисты СКЦ провели досмотр восьми судов. Общий объем продовольственного экспорта с Украины с 1 по 31 августа составил более 1,54 млн т.