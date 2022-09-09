«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл клубу «Реал Сосьедад» в первом туре Лиги Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил испанскому клубу «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча закончилась минимальной победой гостей 1:0, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственный мяч испанской команды был забит на 59-й минуте. «Реал Сосьедад» получил право на пенальти, который реализовал полузащитник Брайс Мендес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Соперниками «Реала Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» по групповому этапу являются кипрская «Омония» и молдавский «Шериф». Их очный поединок закончился разгромной победой «Шерифа» (3:0). Действующий чемпион турнира является немецкий «Айнтрахт».