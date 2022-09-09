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«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл клубу «Реал Сосьедад» в первом туре Лиги Европы

В мире Материалы 9 сентября 2022 02:33 (UTC +04:00)
«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл клубу «Реал Сосьедад» в первом туре Лиги Европы

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Английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил испанскому клубу «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча закончилась минимальной победой гостей 1:0, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Единственный мяч испанской команды был забит на 59-й минуте. «Реал Сосьедад» получил право на пенальти, который реализовал полузащитник Брайс Мендес.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Соперниками «Реала Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» по групповому этапу являются кипрская «Омония» и молдавский «Шериф». Их очный поединок закончился разгромной победой «Шерифа» (3:0). Действующий чемпион турнира является немецкий «Айнтрахт».

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