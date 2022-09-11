SpaceX запустила ракету с 34 микроспутниками сети Starlink и спутником связи BlueWalker 3

Американская компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту очередную группировку микроспутников Starlink, а также спутник связи американской компании AST SpaceMobile. Трансляция ведется на сайте SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:20 по местному времени. На низкую околоземную орбиту будут выведены 34 микроспутника Starlink, а также аппарат BlueWalker 3 компании AST SpaceMobile из штата Техас.