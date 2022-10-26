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Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном

В мире Материалы 26 октября 2022 21:09 (UTC +04:00)
Apple разрабатывает iPad с 16-дюймовым экраном

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Компания Apple ведет разработку нового iPad с диагональю экрана 16 дюймов. Об этом сообщил в среду новостной портал The Information со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, в компании надеются, что смогут представить самый большой планшет компании в четвертом квартале 2023 года.

В настоящее время максимальный размер диагонали экрана планшетов Apple достигает 12,9 дюйма. Как отмечает портал, экран с диагональю 16 дюймов в настоящее время является максимальным для Macbook.

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