В Японии с 1 апреля COVID-19 переведут в категорию сезонного гриппа

Правительство Японии намерено с 1 апреля изменить юридический статус COVID-19 и перевести его в категорию, соответствующую сезонному гриппу. Такое решение будет принято 20 января на совещании с участием премьер-министра Фумио Кисиды и нескольких членов кабинета, сообщила в четверг газета Sankei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время COVID-19 занесен в Японии в так называемую вторую категорию инфекционных заболеваний, которая, в частности, требует лечить заразившихся коронавирусом полностью за государственный счет. Этот статус позволяет также вводить принудительные ограничения, например держать на карантине лиц с подозрением на COVID-19.

Однако с 1 апреля, по данным газеты, статус заболевания будет понижен до "пятой категории", куда входят, в частности, сезонные вирусные заболевания. Их лечение оплачивается самим пациентом с учетом страховой скидки. В случае таких изменений вакцинация от COVID-19 также станет частично платной. Однако в течение определенного переходного периода правительство намерено все же полностью брать на себя расходы, связанные с ковидом.

Планируется также поэтапно сократить дотации больницам, которые берут на госпитализацию больных с симптомами COVID-19.