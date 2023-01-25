В Сербии заявили, что ЕС предоставит €600 млн для строительства железной дороги в стране

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич заявил, что Евросоюз предоставит Сербии грант в размере €600 млн для строительства высокоскоростного участка железной дороги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сербия является страной - кандидатом на вступление в ЕС, но когда речь идет о транспорте, мы являемся частью европейских транспортных коридоров. Нет такой области, в которой мы более тесно связаны с ЕС, чем в транспорте, и в этом заинтересован не только Белград, но и Брюссель, - приводятся слова министра в опубликованном 24 января заявлении правительства республики. - Европейский союз вскоре предоставит Сербии грант в размере €600 млн на строительство высокоскоростной железной дороги Белград - Ниш".

Первый в истории Сербии скоростной поезд, получивший название "Соко", осуществил первую поездку по маршруту Белград - Нови-Сад 19 марта 2022 года.