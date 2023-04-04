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Новый коррупционный скандал в Европарламенте: полиция проводит обыски в офисах правоцентристской партии

В мире Материалы 4 апреля 2023 20:04 (UTC +04:00)
Новый коррупционный скандал в Европарламенте: полиция проводит обыски в офисах правоцентристской партии

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Полиция Бельгии и Германии провела обыски в офисах правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) в Брюсселе во вторник утром.

Как передает Trend со ссылкой на Euronews, это связано с продолжающимся расследованием в Тюрингии.

Расследование направлено не против партии или кого-либо из ее нынешних сотрудников, а против Марио Фойгта, лидера Христианско-демократического союза Германии (ХДС) в Тюрингии, которого подозревают в коррупции и взяточничестве.

Сообщается, что следователи пытаются определить, сколько денег Фойгт, возможно, мог получить или распорядиться за это время. Они также ищут документы, касающиеся трудовых контрактов, и беседуют со свидетелями в Брюсселе, сообщают немецкие СМИ.

Фойгт отрицает эти обвинения. Его адвокаты назвали расследование, которое началось в сентябре 2022 года, "непропорциональным и чрезмерным" и настаивают, что их подопечный не сделал "ничего плохого".

ЕНП является крупнейшей партией на европейском уровне, и ее группа занимает наибольшее количество мест в Европейском парламенте. ЕНП объединяет некоторых из самых выдающихся политиков Европы, включая президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского парламента Роберту Метсолу, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

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