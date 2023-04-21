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Армия Судана согласилась на гуманитарное перемирие в стране сроком на три дня

В мире Материалы 21 апреля 2023 21:50 (UTC +04:00)
Армия Судана согласилась на гуманитарное перемирие в стране сроком на три дня

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Суданская армия в пятницу объявила о согласии на соблюдение режима прекращения огня в стране сроком на три дня. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, "армия Судана согласилась на перемирие сроком на три дня начиная с пятницы".

Как отметил представитель вооруженных сил, армия "надеется, что мятежники [также] будут соблюдать режим прекращения огня и прекратят боевые действия". Мятежниками с недавних пор представители армии Судана называют противостоящие ей отряды сил быстрого реагирования (спецназ).

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