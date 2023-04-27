SpaceX запустит на орбиту телекоммуникационный спутник размером с автобус

Ракета тяжелого класса Falcon Heavy в четверг по московскому времени выведет на геостационарную орбиту спутник ViaSat-3 Americas для обеспечения высокоскоростным интернетом Северной и Южной Америки, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск ракеты Falcon Heavy со спутником ViaSat-3 Americas массой 6,7 тонн и размером с автобус планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в часовое временное окно, которое открывается в среду в 19:29 по времени Восточного побережья США (в четверг в 02:29 по Москве).

Спутник является первым из трех аппаратов калифорнийской компании ViaSat Inc. нового поколения системы глобального покрытия в Ka-диапазоне, которые по совокупной пропускной способности в два раза превышают возможности всех коммерческих интернет-спутников на орбите.