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Большинство опрошенных жителей Японии выступили за повышение обороноспособности страны

В мире Материалы 7 мая 2023 05:26 (UTC +04:00)
Большинство опрошенных жителей Японии выступили за повышение обороноспособности страны

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Большинство жителей Японии считают необходимым повышать обороноспособность страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного общенациональной газетой Asahi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Cогласно этим данным, 62% респондентов в той или иной степени высказались за дальнейшее укрепление обороноспособности Японии. Против этого выступили только 12% опрошенных.

В то же время 39% участников опроса выразили мнение, что Токио не стоит воздерживаться от возможности нанесения ударов по базам на территории потенциального противника в том случае, если будет существовать угроза нападения на Японию. Против нанесения таких ударов выступили 23% опрошенных. 38% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

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