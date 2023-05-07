Большинство опрошенных жителей Японии выступили за повышение обороноспособности страны

Большинство жителей Японии считают необходимым повышать обороноспособность страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного общенациональной газетой Asahi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Cогласно этим данным, 62% респондентов в той или иной степени высказались за дальнейшее укрепление обороноспособности Японии. Против этого выступили только 12% опрошенных.

В то же время 39% участников опроса выразили мнение, что Токио не стоит воздерживаться от возможности нанесения ударов по базам на территории потенциального противника в том случае, если будет существовать угроза нападения на Японию. Против нанесения таких ударов выступили 23% опрошенных. 38% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.