Саммит G7 в Хиросиме повысил рейтинг поддержки премьера Японии

Саммит лидеров стран Группы семи (G7), прошедший в выходные в Хиросиме, оказал положительное влияние на рейтинг поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного крупнейшей японской газетой Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным общенационального опроса, прошедшего 20-21 мая, рейтинг поддержки правительства страны составил 56%, прибавив за прошедший месяц сразу 9 процентных пунктов (п.п.). Рейтинг одобрения действий правительства Кисиды вышел на отметку выше 50% впервые за последние восемь месяцев. В то же время рейтинг неодобрения опустился на 4 п.п., до отметки в 33%.