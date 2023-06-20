Генсек ООН призвал к продлению зерновой сделки

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал сделать все возможное для обеспечения продолжения действия зернового соглашения, срок действия которого истекает 17 июля.

Об говорится в заявлении офиса генсека ООН, передает во вторник Trend.

"ООН полностью привержена поддержке реализации как Черноморской инициативы, так и Меморандума о взаимопонимании в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений", - отметили в ООН.

В офисе также отметили, что экспорт продовольствия по морскому гуманитарному коридору значительно сократился с пикового уровня в 4,2 млн метрических тонн в октябре 2022 года до 1,3 млн метрических тонн в мае, что является самым низким показателем с начала реализации Черноморской инициативы в прошлом году.