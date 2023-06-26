Генсек НАТО встретится с официальными лицами Турции, Швеции и Финляндии

БАКУ /Trend/ - Перед предстоящим саммитом НАТО, который состоится 11-12 июля, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел, глав разведки и советников по национальной безопасности Турции, Швеции и Финляндии, передает Trend.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции к Альянсу укрепит безопасность в странах Балтии. Он отметил, что процесс присоединения Швеции к НАТО продолжается.

Столтенберг сообщил: "Вчера я провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Я также поддерживаю тесный контакт с правительствами Финляндии и Швеции. Мы договорились о проведении высокоуровневой встречи в Брюсселе перед саммитом. В этой встрече примут участие министры иностранных дел, руководители разведывательных служб и советники по национальной безопасности. Наша цель - добиться прогресса в завершении процесса вступления Швеции в НАТО".