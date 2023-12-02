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Объявлены результаты жеребьевки чемпионата Европы-2024

В мире Материалы 2 декабря 2023 22:42 (UTC +04:00)
Объявлены результаты жеребьевки чемпионата Европы-2024

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы - 2024 состоялась в Гамбурге, передает Trend.

В турнире примут участие 24 сборные, известен 21 участник. Остальные три команды будут объявлены после плей-офф Лиги наций УЕФА. Результаты жеребьевки таковы:

группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.
группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.
группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.
группа D: победитель стыковых матчей - путь A, Нидерланды, Австрия, Франция.
группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель стыковых матчей - путь B
группа F: Турция, победитель стыковых матчей - путь C, Португалия, Чехия.

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