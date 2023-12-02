Объявлены результаты жеребьевки чемпионата Европы-2024

БАКУ /Trend/ - Жеребьевка группового этапа финальной стадии чемпионата Европы - 2024 состоялась в Гамбурге, передает Trend.

В турнире примут участие 24 сборные, известен 21 участник. Остальные три команды будут объявлены после плей-офф Лиги наций УЕФА. Результаты жеребьевки таковы:

группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария.

группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания.

группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия.

группа D: победитель стыковых матчей - путь A, Нидерланды, Австрия, Франция.

группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, победитель стыковых матчей - путь B

группа F: Турция, победитель стыковых матчей - путь C, Португалия, Чехия.