БАКУ /Trend/ - Палестинское движение ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, вооруженные формирования его сторонников несут потери. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, передает Trend.

"Наша армия в боях "вынуждена платить цену", неся потери, но Израиль не откажется от целей своей военной операции. ХАМАС теряет контроль над территорией и это достигается за счет решительных действий бойцов армии обороны Израиля, действующих с воздуха, с моря и на суше в координации с разведкой. Наши результаты очень значительны", - заявил он на пресс-конференции.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.