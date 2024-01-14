Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США

БАКУ /Trend/ - Глава Пентагона Ллойд Остин по-прежнему находится в госпитале, дата его выписки не определена. Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер, передает Trend.

"Ллойд Остин, у которого диагностировали рак простаты, находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее. Министр поддерживает контакт со старшими должностными лицами Пентагона, имеет полный доступ к безопасной связи и продолжает следить за ежедневной работой ведомства по всему миру", - подчеркнул Райдер.