Япония, Китай и Южная Корея намерены провести трехсторонний саммит в конце мая

БАКУ /Trend/ - Япония, Китай и Республика Корея в конце мая намерены провести трехстороннюю встречу представителей руководства.

Как передает Trend со ссылкой на газету Yomiuri, в настоящее время стороны рассматривают вариант проведения переговоров в Южной Корее 26-27 мая. Если встреча состоится, то в ней примут участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Госсовета КНР Ли Цян и президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Ожидается, что они обсудят региональные вопросы, включая КНДР, и экономическое сотрудничество.

Трехсторонний саммит Японии, Республики Корея и КНР впервые состоялся в 2008 году. С тех пор прошло восемь таких встреч, последняя - в 2019 году. Работу формата приостанавливали из-за разногласий между Сеулом и Токио вокруг компенсаций жертвам принудительного труда, а также из-за пандемии.

26 ноября 2023 года в Пусане состоялись переговоры министров иностранных дел Китая, Республики Корея и Японии. Тогда главы внешнеполитических ведомств договорились ускорить подготовку к саммиту.