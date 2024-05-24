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Самые дорогие футбольные клубы мира - СПИСОК

В мире Материалы 24 мая 2024 01:42 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Объявлены названия самых дорогих футбольных клубов мира.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, список, составленный "Forbes", возглавляет "Реал".

Бюджет «Королевского клуба» составляет 6,6 миллиарда долларов. За ним следуют «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

Топ-10 самых дорогих клубов:

1. «Реал» — 6,6 млрд долларов.
2. «Манчестер Юнайтед» — 6,55 миллиарда долларов.
3. «Барселона» — 5,6 млрд долларов
4. «Ливерпуль» — 5,37 миллиарда долларов
5. «Манчестер Сити» — 5,1 миллиарда долларов
6. «Бавария» — 5 миллиардов долларов
7. ПСЖ – 4,4 миллиарда долларов
8. «Тоттенхэм» — 3,2 миллиарда долларов
9. «Челси» — 3,1 миллиарда долларов
10. «Арсенал» — 2,6 миллиарда долларов

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