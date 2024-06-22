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ЕВРО-2024: Португалия победила Турцию (ВИДЕО)

В мире Материалы 22 июня 2024 22:01 (UTC +04:00)
ЕВРО-2024: Португалия победила Турцию (ВИДЕО)
Фото: Официальный сайт УЕФА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня завершился второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во втором матче дня встретились Турция и Португалия.

Лидеры группы F боролись ради второй победы подряд и за выход в 1/8 финала. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась разгромной победой Португалии.

Отметим, что встречи III тура в группе пройдут 26 июня.

ЕВРО-2024

Групповой этап, II тур

22 июня, группа F

20:00 Турция – Португалия - 0:3

Голы: Бернарду Силва (21), Самет Акайдин (28, автогол), Бруно Фернандеш (56)

Судья: Феликс Цвайер (Германия).
Дортмунд. Вестфаленштадион

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