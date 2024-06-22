ЕВРО-2024: Португалия победила Турцию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершился второй тур в группе F на ЕВРО-2024, который проходит в Германии.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во втором матче дня встретились Турция и Португалия.
Лидеры группы F боролись ради второй победы подряд и за выход в 1/8 финала. Встреча прошла в Дортмунде и завершилась разгромной победой Португалии.
Отметим, что встречи III тура в группе пройдут 26 июня.
ЕВРО-2024
Групповой этап, II тур
22 июня, группа F
20:00 Турция – Португалия - 0:3
Голы: Бернарду Силва (21), Самет Акайдин (28, автогол), Бруно Фернандеш (56)
Судья: Феликс Цвайер (Германия).
Дортмунд. Вестфаленштадион