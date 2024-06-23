Польша намерена закрыть границу с Беларусью

БАКУ /Trend/ - Польские власти рассматривают возможность закрытия двух последних действующих пограничных переходов на границе с Беларусью. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Trend.

"В связи с действиями Беларуси мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики," - сказал министр.

Отметим, что ранее вступило в силу постановление о создании буферной зоны на границе Польши и Беларуси.

На польско-белорусской границе расположены шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны четыре из них не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. В настоящее время в нормальном режиме возможно движение легкового транспорта только через КПП "Тересполь - Брест".