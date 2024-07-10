Макрон еще больше расколол Францию - мнение Politico

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эмманюэль Макрон своим решением провести досрочные выборы еще больше расколол свою страну.

Как передает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в американском политическом издании Politico.

"В прошлом месяце, после сокрушительного поражения на выборах в Европарламент, Макрон шокировал даже своих ближайших советников, назначив досрочные выборы. В воскресенье, при рекордной явке, большинство мест получил альянс левых, в который входит большое количество парламентариев, придерживающихся крайне левых взглядов. В результате центристская коалиция Макрона рассыпается в прах, теряя около трети своих мест и приближаясь к отдаленному второму месту в парламенте. Сейчас Франция разделена политически сильнее, чем когда-либо за последние десятилетия.

Макрон принял судьбоносное решение о проведении досрочных выборов, не посоветовавшись ни с кем, кроме самого себя, - еще одна смелая авантюра, соответствующая его мечте о роли дерзкого, героического президента Франции. В процессе он склонил озлобленный французский электорат к крайне правым и крайне левым взглядам. Даже если ему удастся сформировать дееспособное правительство в ближайшие дни и недели, он оставит французское общество глубоко разделенным", - говорится в материале.

Автор подчеркивает, что Макрон - это человек с запредельным самомнением, который глубоко неуверен в себе, политик-одиночка, который не может найти общий язык с французской общественностью.

"Во время прошлогодней поездки в Китай со мной был один высокий военный, который повсюду сопровождал президента и который сидел рядом со мной в самолете. Сначала я предположил, что он был офицером, ответственным за французский "ядерный чемоданчик". Но вскоре после поездки я понял, что на самом деле его работа заключалась в том, чтобы следить за обширным гардеробом Макрона. Во время трехчасового перелета между Пекином и Гуанчжоу я заметил, по крайней мере, как Макрон переоделся три раза - из строгого костюма, когда мы садились в самолет, в толстовку с капюшоном и надписью "French Tech" и в другой костюм на выходе из самолета", - пишет автор.

"Почему люди, особенно "народ" Франции, так сильно его ненавидят? Как говорит один из моих коллег-экспертов, он странный человек - его считают высокомерным, элитарным, ни с кем не связанным и чужим для французов. И хотя французской аудитории Макрон, возможно, и не кажется смешным, он часто кажется фальшивым и неискренним. Он почему-то кажется немного "нечеловеческим", слишком "совершенным", похожим на гуманоидного робота. Действительно, иногда может показаться, что он играет роль президента Франции", - поясняет он.

В прошлом главной идеей Макрона для электората было то, что, только выбрав его и его партию, люди смогут избежать того, что он называет ужасом ультраправого правительства неофашистов, отмечается в статье.

"Возможно, на этот раз ему удалось избежать подобного исхода, но он сделал страну еще более неуправляемой. У меня сложилось сильное впечатление, что Макрон остается страстным студентом театрального факультета, пытающимся соблазнить аудиторию, перед которой он выступает", - пишет автор.