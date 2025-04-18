Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум по соглашению между Украиной и США о полезных ископаемых.

Как передает Trend, об этом первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы сделали шаг к заключению соглашения о совместном экономическом партнерстве с Соединенными Штатами. Украина и США подписали меморандум, подтверждающий конструктивную совместную работу наших команд и намерение положить этому конец и заключить соглашение, которое будет выгодно обоим нашим народам", - сообщила министр.