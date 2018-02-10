Ливан выразил протест в связи с пролетом израильских самолетов в небе над страной

10 февраля 2018 18:33 (UTC+04:00)

Руководство Ливана выразило протест по поводу использования израильскими ВВС ливанского воздушного пространства для ударов по Сирии, заявил министр обороны страны Якуб Ас-Сарраф в телефонном разговоре с командующим ЮНИФИЛ (Временные силы ООН в Ливане) Майклом Бери.

"Ливан против постоянных нарушений Израиля… и протестует против использования воздушного пространства Ливана для выполнения авианалетов. Это беспрецедентное нарушение суверенитета Ливана",- цитирует слова министра ливанское национальное агентство NNA, передает РИА Новости.

Ас-Сарраф также обсудил данные нарушения с командующим ливанской армии и представителями власти.

Ранее в субботу израильские военные объявили о перехвате над севером страны иранского беспилотника и атаковали в ответ базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, столкнувшись с зенитным обстрелом и потеряв по не выясненной пока причине истребитель F-16 — один из восьми, участвовавших в налете. Его экипаж катапультировался над своей территорией.

По итогам еще одного, второго за день, налета на Сирию израильтяне отчитались об уничтожении под Дамаском 12 сирийских и иранских военных объектов, включая батареи ПВО, при отсутствии новых потерь со своей стороны.

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