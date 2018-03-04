В ОАЭ семь человек пострадали при пожаре в небоскребе

Семь человек пострадали при пожаре в 40-этажном небоскрёбе в эмирате Шарджа ОАЭ, передает РИА Новости со ссылкой на издание Khaleej Times.

Пожар произошел в одной из квартир на восьмом этаже, причина пока не установлена. Все жильцы были эвакуированы до тех пор, пока пожар в Tiger Tower 3 не был полностью потушен, отмечает издание.

Пятеро пострадавших получили медицинскую помощь на месте, двое отравились дымом и были доставлены в госпиталь, уточняется в сообщении.

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